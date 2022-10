Policiais militares são baleados durante assaltos em Salvador

Foto: Divulgação / Ascom PC

Dois policiais militares foram baleados, neste final de semana, durante assaltos que aconteceram nos bairros de São Marcos e Cabula IV. De acordo com informações da Polícia Civil, as vítimas não correm risco de morte. Entenda os crimes abaixo:

São Marcos

Um PM de 29 anos, lotado na 82ª CIPM/CAB, estava próximo a um posto de gasolina quando notou a prática de um assalto, por dois homens, em um posto de combustíveis. Ele reagiu e houve troca de tiros. Um dos suspeitos fugiu e o outro, identificado como Ramon dos Santos Fernandes, 23 anos, morreu no local.

As guias de remoção, perícia e lesão corporal foram expedidas. De acordo com informações da 50ª CIPM, o policial socorrido para o Hospital São Rafael. Não há informações sobre o estado de saúde dele. O policiamento foi intensificado na localidade e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) apura o ocorrido.

Cabula IV

Um policial militar de folga foi balelado no pé, durante o sábado (22), quando estava no bairro do Cabula IV, em Salvador. De acordo com informações das corporações, a vítima foi surpreendida por dois homens em um carro, que tentaram roubá-lo. O policial reagiu e houve confronto.

Os suspeitos conseguiram fugir, mas seguem sendo procurados. De acordo com informações da 23ª CIPM, o pm foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde recebeu atendimento médico. Ele não corre risco de morte. O policiamento foi intensificado na região e a 11ª DT de Tancredo Neves apura o caso.

