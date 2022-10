Policial Civil é morto a tiros durante abordagem em Salvador

Foto: Reprodução / Google Street View

Um policial civil foi morto a tiros, no domingo (23), durante uma abordagem realizada na rua Nilo Peçanha, bairro da Calçada, Subúrbio Ferroviário de Salvador. De acordo com informações da Polícia Civil (PC), Fábio Malvar de Moraes, de 55 anos, saiu de um plantão no Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc), ao lado de um amigo, quando percebeu a atitude suspeita de três homens, ainda não identificados.

O pc abordou os homens e o trio resistiu. Houve troca de tiros e Fábio foi atingido no tórax e no braço esquerdo. Ele foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde já chegou sem vida.

Um dos suspeitos também foi baleado, segundo informações divulgadas pela TV Bahia. Mas não há dados sobre o estado de saúde do homem. Os outros 2 criminosos fugiram.

As guias para remoção e perícia do corpo de Fábio foram expedidas por uma equipe do Silc/DHPP. Equipes da Polícia Civil estão realizando diligências para tentar identificar e localizar os suspeitos e o caso sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

