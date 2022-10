Policial militar é baleado na perna em troca de tiros no Rio Sena

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um policial militar foi baleado durante uma troca de tiros com criminosos na tarde desta segunda-feira (17), no bairro do Rio Sena, no subúrbio ferroviário de Salvador.

De acordo com a Polícia Militar, o agente integra a 18ª Companhia Independente (CIPM) e estava em ronda com colegas da unidade, quando encontraram os suspeitos.

Conforme a PM, ao perceberem a aproximação policial os criminosos, que estavam armados, atiraram contra os agentes. Houve revide e, no confronto, o PM acabou atingido na perna.

O policial foi socorrido e levado para o Hospital do Subúrbio. Segundo a PM, ele não corre risco de morte. Os criminosos fugiram.

