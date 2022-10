Policial militar é morto durante tentativa de assalto na Bahia

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um policial militar foi morto a tiros no início da tarde de sábado (29) durante uma tentativa de assalto, em Feira de Santana, cidade a 100km de Salvador. Segundo informações da Polícia Militar (PM), o caso aconteceu na Estrada do Alecrim, bairro do Tomba.

A vítima foi identificada como Saulo Mota e, ainda de acordo com a PM, foi socorrido por populares. Ele foi levado para o Hospital Geral Clériston Andrade, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda não há informações sobre o sepultamento da vítima, assim como quanto à autoria do crime. O caso segue sendo investigado pela Polícia Militar.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.