Políticos brasileiros e líderes mundiais parabenizam Lula pela eleição no Brasil

Após a vitória de Lula no 2° turno das eleições, vários países e políticos brasileiros parabenizaram o presidente eleito, neste domingo (30). Pelas redes sociais, políticos brasileiros e líderes mundiais falaram sobre o resultado.

No Brasil, o ex-presidente da República, Fenando Henrique Cardoso, parabenizou Lula.

“Parabés Lula pela vitória. Venceu a Democracia, venceu o Brasil!”, afirmou. Ciro Gomes, que foi candidato no primeiro turno pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), Ciro Gomes,, também cumrpimentou Lula.

“Cumprindo o saudável dever democrático, quero cumprimentar o presidente Luiz Inacio Lula da Silva por sua vitória nas eleições, recém apuradas. Desejo ao presidente eleito toda a felicidade da honrosa missão a si concedida pela maioria de nosso povo brasileiro”, escreveu.

Simone Tebet, que apoio o presidente eleito durante todo o 2° turno, também parabenizou Lul e o povo brasileiro.

“Obrigada, Brasil! As urnas falaram. Venceu a democracia e a verdade. Viva o povo brasileiro! Meus parabéns, preidente. A hora é de comemorar porque amanhã vai ser outro dia”, parabenizou a senador.

Líderes mundiais

Líderes mundiais também manifestaram apoio ao presidente eleito Lula. Joe Biden, dos Estados Unidos, cumprimentou a vitória com uma nota oficial.

“Envio meus cumprimento a Luiz Inácio Lula da Silva em sua eleição para ser o próximo presidente do Brasil por meio de eleições livres, justas e confiáveis. Espero que trabalhemos juntos para continuarmos a cooperação entre os dois países nos meses e anos a seguir”.

Emannuel Macron, presidente da França, afirmou que vai “unir forças para enfrentar os muitos desafios comuns”.

“Parabéns, caro @Lulaoficial, por sua eleição que dá início a um novo capítulo da história do Brasil. Juntos, vamos unir nossas forças para enfrentar os muitos desafios comuns e renovar o vínculo de amizade entre nossos dois países”, parabenizou em português pelas redes sociais.

O presidente do Chile, Gabriel Boric, também usou o twitter para parabenizar o presidente eleito.

“Lula. Alegría!”, escreveu, repostando uma publicação de Lula feita logo após a confirmação do resultado.

O primeiro-ministro canadense Justin Trudeau afirmou que “está ansioso para trabalhar” com o futuro presidente.

“O povo do Brasil falou. Estou ansioso para trabalhar com @LulaOficial para fortalecer a parceria entre nossos países, entregar resultados para canadenses e brasileiros e avançar em prioridades compartilhadas – como proteger o meio ambiente. Parabéns, Lula!”, disse.

O embaixador da Alemanha no Brasil, Heiko Thoms, também parabenizou Lula pela vitória, por meio do Twitter: “Parabéns, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pela vitória nas eleições! Estamos felizes com a perspectiva de ampliarmos juntos e aprofundarmos ainda mais as relações Brasil-Alemanha”.

