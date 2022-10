Faça a sua entrada no mercado de investimentos de forma objetiva através de um planejamento financeiro que considere as suas particularidades.

Pontos destacáveis para entrar no mercado de investimentos

O planejamento financeiro deve ser feito em todas as situações. No entanto, o entrante no mercado de investimentos deve priorizar sua objetividade de maneira gradual.

Comece por opções de renda fixa

É importante que o investidor comece por opções de renda fixa, já que são opções que permitem que saiba o valor que será resgatado no final do período contratado. O tesouro direto e os certificados de depósitos bancários são opções viáveis de renda fixa, por exemplo.

Busque por plataformas oficiais

O novo investidor deve começar investindo de maneira assertiva e objetiva, adquirindo conhecimento. Entretanto, é muito importante que esse conhecimento seja oriundo de plataformas oficiais para que minimize as chances de ser vítima de golpes e fraudes.

Acompanhe a oscilação do mercado

O Banco Central do Brasil (BCB), a Bolsa de Valores do Brasil (B3), o site oficial do Nubank, do banco Inter, dentre outros, são fontes confiáveis para que o investidor conheça melhor o mercado de investimentos, a economia e sua volatilidade.

Inclusive, a Bolsa de Valores do Brasil (B3) lançou a plataforma “Bora Investir“, voltada para o novo investidor, sendo uma fonte relevante para que o novo investidor eleve a sua rentabilidade de maneira objetiva.

Questione os pontos importantes dentro do seu planejamento

Além de buscar por informações oficiais, o novo investidor deve questionar pontos destacáveis no seu planejamento. Por exemplo:

Qual é o valor total que possui para investir dentro do seu planejamento financeiro?

Dentre as análises feitas por você, qual a opção de renda fixa acredita que melhor pode atender a sua necessidade de elaborar uma reserva de emergência?

Qual a opção de investimento no mercado atual pode atender a sua necessidade de planejar a sua aposentadoria?

Qual é a possibilidade de precisar resgatar valores antes do prazo determinado pelo contrato?

Quais são as opções consideradas para a diversificação dos seus investimentos, considerando a elevação de sua rentabilidade em curto, médio e longo prazo?

Faça adaptações no seu planejamento financeiro

Todos esses questionamentos devem ser considerados pelos investidores para que o planejamento financeiro funcione de forma objetiva e assertiva. Além disso, é importante destacar que o seu planejamento pode ser reajustado periodicamente. Dessa forma, poderá entrar no mercado de investimentos de forma segura, elevando a sua rentabilidade através de um planejamento sustentável.