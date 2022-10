A entrevista de emprego deve ser conceituada pelo candidato como uma oportunidade para o direcionamento de sua carreira. Por isso, é importante que o candidato tenha atenção plena ao seu próprio comportamento e direcione a sua trajetória durante a construção de sua narrativa.

Pontos destacáveis para se direcionar na entrevista de emprego

Leve para a entrevista de emprego situações que reforcem ou seus resultados anteriores de maneira objetiva e orgânica. Sendo assim, fale sobre o senso de urgência; capacidade de lidar com metas; gestão de pessoas; gerenciamento de projetos; otimização de processos; condução de reuniões; controle de agendas; campanhas motivacionais; estreitamento do relacionamento entre a empresa e o cliente; poder de persuasão em vendas; facilidade de negociação; redução de custos, dentre outros pontos que sejam relevantes para a análise do seu perfil profissional.

Adote uma postura positiva

O seu comportamento deve corroborar a sua narrativa. Por isso, é importante adotar uma postura positiva e participativa. Sendo assim, é aconselhável que não cruze braços e pernas; fale de maneira calma e tranquila; olhe nos olhos do entrevistador de forma natural, por isso, é importante que tenha cuidado para que o seu olhar não seja intimidador.

Além disso, não deixe objetos no seu colo, caso seja possível. Chegar ao local marcado para a entrevista de emprego com antecedência é um ponto muito importante, já que dessa forma poderá trabalhar a sua respiração e minimizar a ansiedade da situação de avaliação.

Direcione seus pontos fracos

Ao ser questionado sobre os seus pontos fracos ou defeitos, é importante que destaque-os de maneira resolutiva. Sendo assim, ao falar sobre uma situação que requer uma solução, apresente uma alternativa.

Por exemplo, é possível destacar que deseja se matricular em um curso de teatro, já que possui dificuldades para falar em público. Dessa forma, estará demonstrando que conhece as suas limitações e busca por soluções.

Analise os valores envolvidos

É aconselhável que o candidato conheça a história da empresa e analise os seus valores. Por isso, visite o site oficial da organização e verifique pontos importantes para que a viabilidade da contratação seja analisada.

Não fique aquém do seu potencial profissional

Uma vez que é necessário destacar que essa análise deve ser feita por todos os envolvidos. Contudo, o candidato só poderá realizar esse tipo de análise ao não se colocar negativamente no processo seletivo. Dessa forma, a contratação tende a ser resolutiva através de uma troca mútua e genuína.