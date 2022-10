A entrevista de emprego é uma situação que deve ser considerada pelo candidato como uma apresentação do seu perfil. Por isso, é relevante que tenha atenção plena à maneira como se comporta e construa uma narrativa de maneira objetiva.

Pontos relevantes para o destaque do seu perfil durante a entrevista de emprego

O candidato deve se apresentar durante a entrevista de emprego. Uma vez que essa é uma oportunidade para que a empresa conheça o seu perfil de maneira resolutiva.

Direcione a sua experiência profissional

Sendo assim, leve para a entrevista de emprego situações que destaquem o seu perfil de maneira resumida e resolutiva. Por exemplo, fale sobre a sua capacidade de lidar com metas; realizar a gestão de pessoas; direcionar equipes; controlar agendas; construir um relacionamento entre a marca e o cliente; direcionar ações de marketing digital; dentre outros pontos que sejam pertinentes ao seu perfil profissional.

Apresente soluções para seus pontos fracos

Contudo, ao apresentar uma situação negativa, o candidato também deve apresentar uma solução. Por exemplo, ao informar que possui dificuldades para se colocar publicamente, é importante que destaque que já está em vias de realizar um curso de teatro.

Dessa forma, estará demonstrando senso de urgência e resolução, elevando o destaque positivo de sua experiência profissional. Além dos pontos relacionados a sua experiência, o candidato deve direcionar o seu comportamento.

Adote uma postura participativa de forma orgânica

Por isso, não cruze braços e pernas; fale de maneira tranquila; evite atrasos e mantenha contato visual com o profissional que conduz o processo de recrutamento e seleção. Uma vez que estes são pontos relevantes para que construa uma narrativa assertiva e eleve a sua autoconfiança durante o processo seletivo.

Dessa forma, a entrevista de emprego será uma oportunidade de direcionamento de sua carreira, de modo que alcance os seus objetivos profissionais em longo prazo.

Não fique aquém do seu potencial de mercado

Portanto, é muito importante que faça adaptações e direcione o seu comportamento de modo orgânico. Dessa forma, poderá evitar a autossabotagem profissional, minimizando o excesso de ansiedade.

Trabalhar a sua respiração e chegar com antecedência ao local marcado para a entrevista de emprego também são pontos relevantes para o direcionamento do seu comportamento.

Sendo assim, são pequenos detalhes que podem auxiliar no destaque do perfil durante a entrevista de emprego. Dessa forma, poderá evitar ficar aquém do seu potencial, tornando a avaliação feita pela empresa genuína e eficiente.