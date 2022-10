Por causa de cortes na educação, estudantes da Ufba realizam protesto no Centro de Salvador

Foto: Reprodução / Redes Sociais

Estudantes da Universidade Federal da Bahia (Ufba) protestam, na manhã desta terça-feira (18), contra os cortes feitos pelo Governo Federal na área da Educação . De acordo com informações da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o trânsito é lento na região do antigo bairro do Campo Grande, cento de Salvador.

O ato começou por volta das 10h20, na praça do Campo Grande. O grupo tem como destino a Praça Municipal. Além de Salvador, existe a previsão de protestos nas cidades de m Irecê (Rodoviária), Valença (Praça da República), Porto Seguro (Trevo do Cabral), Eunápolis (UNEB), Barreiras (Praça da Coruja), Ilhéus (Praça da Iren), Itabuna (Jardim do Ó), Feira de Santana (Em frente ao Colégio Gastão) e Santo Antônio de Jesus (Praça das Vans).

O Ministério da Educação (MEC) ainda não se pronunciou sobre o assunto.

