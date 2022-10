Por onde anda Isadora Ribeiro? Musa fez sucesso em novelas

Foto: Reprodução/Globo/Instagram

Aos 57 anos, Isadora Ribeiro causou um burburinho na web após aparecer de lingerie em um clique onde mostrou as curvas, por meio das redes sociais.

A postagem fez os internautas se perguntarem por anda a musa que fez sucesso nos anos 1990 ao integrar o elenco de grandes novelas da TV Globo.

Isadora Ribeiro iniciou a carreira como uma das bailarinas da abertura do “Fantástico”. Após isso ela fez uma participação em tramas como “Tieta”, “O Dono do Mundo” e “Você Decide”.

Ela conseguiu papéis em tramas de sucesso como “Pedra Sobre Pedra” (1992), “Explode Coração” (1995) e “Torre de Babel” (1998).

A última participação de Isadora Ribeiro em tramas globais foi em “Celebridade”, de 2003, quando esteve no capítulo intitulado “18 de novembro”. No SBT ela esteve em duas novelas, “Uma Rosa Com Amor” (2010) e “Amor e Revolução” (2011).

Foto: Reprodução/Instagram

Novos tempos

Em junho deste ano, Isadora revelou ter ingressado na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans, mas frisou que não terá nudez explícita e pretende contar histórias de intimidade.

“Será mais uma plataforma de trabalho, sem nudez explícita, mas revelarei a minha intimidade, meu dia a dia, direcionado especialmente para quem quiser me acompanhar mais de perto. Além disso, vou contar histórias sensuais e engraçadas e provavelmente muitos seguidores homens e mulheres irão se identificar, porque já passaram por situações parecidas dos episódios”, disse em entrevista ao Na Telinha.

“Estamos vivendo a nova era da mulher moderna, queremos atualizar os pensamentos, quebrar tabus e falar através dos posts que nós mulheres maduras, somos lindas, ótimas, maravilhosas e com muito sexy appeal”, completou.

Na recente publicação, onde esbanja boa forma, a atriz fez uma reflexão sobre escolhas na legenda da publicação.

“Que possamos sempre cultivar a referência do próprio poder para fazer escolhas pessoais, e não se deixar levar demais pelos conselhos alheios. Reconhecendo em cada um, a autoridade para comandar sua própria vida”, escreveu.

