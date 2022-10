Se você acha que somente as mulheres gostam de utilizar produtos cosméticos, está enganado. O público consumidor é bastante diversificado, e os homens também começaram a cuidar da pele e dos cabelos. Por isso que hoje, nós vamos responder por que investir nas microfranquias de cosméticos. Confira abaixo e comece a sua!

Como é o mercado de microfranquias de cosméticos?

O mercado de franquias de cosméticos está sempre em crescimento. Isso considerando que o Brasil é um dos países que mais consomem produtos cosméticos do mundo, estando em 3º lugar no mundo. Ficando atrás somente dos Estados Unidos, China e Japão.

A ABIHPEC (Associação Brasileira de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos) afirma que na América Latina, o setor de cosméticos brasileiro representa 49,1% das vendas realizadas.

A ABF (Associação Brasileira de Franchising) afirma que o setor de Saúde, Beleza e Bem-Estar, juntamente com o setor de Moda são líderes no que se refere à expansão internacional. Ainda de acordo com informações da ABF, são mais de 160 marcas do Brasil expandindo no exterior, sendo que 35% delas, são do segmento de cosméticos.

O que os franqueados precisam conhecer para atuar em microfranquias de cosméticos?

Para você ser um franqueado do setor de cosméticos, independente do porte da franquia, é preciso considerar alguns pontos que fazem parte das características pessoais do empreendedor, para investir neste ramo. São elas:

Possuir determinação para vencer os obstáculos

Os empreendedores precisam ter determinação para vencer os obstáculos, que não são poucos na vida empresarial. Mas, com criatividade e obstinação, é possível sobreviver no mundo dos negócios, e ainda prosperar muito.

Conhecer profundamente os produtos que comercializa

É preciso que o acredite no produto que está vendendo, e por isso, é necessário, que conheça profundamente sobre o produto, além de fazer com que os seus colaboradores, também acreditem no diferencial existente.

Acreditar no produto, faz com que o seu conhecimento sobre ele, cause impactos positivos, tanto com os colaboradores quanto os clientes. A partir do conhecimento sobre o produto, você saberá se ele irá suprir as necessidades de compra dos clientes, e poderá oferecer com certeza e precisão para os clientes e fidelizar as vendas.

No ramo de cosméticos não é diferente. Os produtos possuem diferenciais entre si, que são a característica própria da marca. Assim, as unidades franqueadas terão muitas chances de sucesso.

Quais são as tendências para o mercado de cosméticos?

A principal tendência no mercado de cosméticos é atender o público que quase não está incluído no mercado. Aqui estamos falando dos grupos da comunidade LGBTQIA+ e pessoas com deficiência.

Até então, o mercado de cosméticos atende homens, mulheres e crianças, mas “esqueceu” que existem pessoas que não se enquadram nesta clientela e que precisam ser atendidas e incluídas no mercado.

É preciso superar a dicotomia de possuir produtos cosméticos para mulheres ou para homens, afinal, homens também utilizam maquiagem, gostam de perfumes ditos “femininos”, gostam de se cuidar com cosméticos hidratantes e para tratamentos de pele, e o contrário também é verdadeiro.

Produzir estereótipos não representa mais o mercado consumidor, ainda mais quando o setor, acaba por excluir estas pessoas, que acabam tendo que se adaptar ao mercado. Já passou a hora de que o mercado se adapte para atender todos os públicos consumidores.

Atualize-se!

Já passou o momento em que uma pessoa entra em uma loja de cosméticos, em busca de produtos femininos, e a pergunta é: “A sua esposa gosta dessas cores?”, ou “Qual é o tipo de pele da sua esposa?”.

A adequação do ramo vai muito além de produzir cosméticos que atendam a diversidade. Requer também que os colaboradores se adequem ao momento que estamos vivendo a muito tempo, mas, que infelizmente muitos fingem que não existe.

Pessoas LGBTQIA+ que, assim como qualquer fã de cosméticos, independente de sua orientação sexual, também podem gostar de usar maquiagem, seja para realçar com pontos fortes com toques sutis, ou como construção artística e até mesmo representação de resistência.

Este público é muito grande e também pode ser cliente potencial da marca. Isso ocorrerá a partir do momento em que forem bem tratados e ao encontrar produtos cosméticos que aumentem a autoestima.

É necessário que as franquias, ou microfranquias, se voltem para a produção de itens que atendem esta clientela, e que os insiram em seus catálogos. Outra clientela que precisa ser atendida são os veganos, em que o consumo se volta para produtos que sejam orgânicos e naturais.

Por fim, aposte nas microfranquias para um bom atendimento ao nicho escolhido e veja como o sucesso será certeiro!