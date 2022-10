por que todo mundo está falando sobre o filme?

Foto: Divulgação

O filme “Argentina, 1985” tomou as redes sociais durante o final de semana, após o longa chegar ao catálogo do Prime Video. Aposta argentina para o Oscar, a produção dirigida por Santiago Mitre é um mergulho na defesa do país à democracia.

O filme mostra a história dos promotores Julio Strassera (Ricardo Darín) e Luis Moreno Ocampo (Lanzani). Ambos chefiaram a investigação para levar militares à Justiça por crimes cometidos durante a ditadura Argentina.

O longa mostra como o procurador Julio Strassera se tornou um dos rostos para a retomada democrática. O argentino deu início a uma guerra contra os militares. Apenas meses depois, com o fim do regime, os torturadores passam a ser condenados.

Segundo a sinopse de “Argentina, 1985”, o filme narra a “história verídica dos promotores públicos Julio Strassera e Luis Moreno Ocampo que ousaram investigar e processar a ditadura militar mais sangrenta da Argentina em 1985”.

O filme foi exibido em festivais em Londres, Rio de Janeira e San Sebastian, além do Festival de Veneza, onde foi um dos destaques.

Repercussão nas redes sociais

Nas redes sociais, quem já assistiu ao filme tem repercutido positivamente o longa. “Argentina, 1985” chegou ao streaming no dia 21 de outubro, e foi um dos assuntos entres os trends.

Assistam Argentina 1985. Filme ESPETACULAR, de um momento histórico de responsabilização de militares por crimes durante a ditadura no país vizinho. — Henrique Coelho (@Henriqueg112) October 24, 2022

por mim já pode dar tudo pra argentina 1985 https://t.co/uZ20AZCcRI — amanda (@mackngbird) October 24, 2022

Amanhã tem matéria no @JornalOGlobo sobre “Argentina, 1985”, filme imperdível. Sucesso de bilheteria entre argentinos de todas as gerações. Jovens ávidos por saber sobre o julgamento histórico que condenou a Junta Militar pós golpe de 76. Filmaço 🇦🇷🙋‍♀️ — Janaína Figueiredo (@janafig) October 24, 2022

ARGENTINA, 1985 é forte e importantíssimo. Brilhante em vários aspectos, sobretudo a reconstituição de época, a força do roteiro e o elenco mergulhando nos personagens. Aliás, Ricardo Darin mostra pq é o maior ator do cinema argentino.

Recado atual: “Nunca más”!#Argentina1985 pic.twitter.com/BoAXS0vRxB — Júnior Guimarães (@GuimaraesJnior) October 24, 2022

