Porto tem mais de 40 vagas de emprego pelo Brasil

A empresa Porto anunciou recentemente novas 40 oportunidades de trabalho em todo o Brasil. Para participar do processo seletivo o interessado deve atender aos critérios estabelecidos e morar em regiões onde a companhia está contratando. As oportunidades são exclusivas para candidatos portadores de deficiência, que podem optar exercer a função no modelo presencial ou home office. Continue lendo e tenha acesso a todas as informações.

Porto anuncia a contratação de novos colaboradores portadores de deficiência no Brasil

A empresa Porto divulgou a contratação de novos 40 colaboradores em cidades brasileiras. As vagas são exclusivas para portadores de deficiência que podem escolher atuar nas áreas de TI, Analista SysOps nível Júnior, Analista de Suporte Comercial, Analista de Formulários nível Júnior, Operacional de Vendas de Seguros ou Atendimento Receptivo.

Os candidatos podem escolher exercer o cargo escolhido no modelo presencial ou home office. Acompanhe as vagas disponíveis e requisitos obrigatórios que devem ser atendidos:

Operadores de Atendimento — São Paulo: segundo grau concluído, identificar-se com chat e atendimento eletrônico, experiência com atendimento ao cliente, boa comunicação, foco no cliente, disponibilidade para atuar em horário comercial na escala 5×1 e para atuar em Home Office;

Operadores Comerciais — São Paulo: segundo grau concluído, experiência com venda, conhecimento em seguros, boa comunicação, objetividade, foco em resultados e gostar de desafios;

Analista SysOps — superior completo, conhecimento em processo ágil, servidores Windows e Linux, certificação Microsoft e conhecimento em tecnologia;

Analista de Formulário Júnior — São Paulo: conhecimento em Adobe InDesign, bons conhecimentos em Português, boa comunicação e bom relacionamento interpessoal;

Analista de Suporte Comercial — Rio de Janeiro: ser criativo, estar aberto a mudanças, vontade de aprender e executar as tarefas com agilidade.

Veja também: Ambev abre vagas de EMPREGO pelo Brasil; veja os cargos

Como se candidatar

Para participar do processo seletivo na empresa Porto, os interessados deverão acessar os seguintes links:

Saiba, em primeira mão, tudo sobre as vagas de emprego divulgadas diariamente aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos seletivos do Brasil.