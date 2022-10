Positivo abre NOVAS vagas de emprego pelo país

A Positivo, uma das indústrias de tecnologia mais conhecidas no Brasil, abre novas posições de trabalho por todo o país. A companhia preza pela diversidade e inclusão em todos os setores, além de ser um grupo dinâmico, guiado por valores, seu modo colaborativo e empático. Para os interessados que se identificam com estas competências, basta continuar acompanhando, abaixo.

Positivo anuncia a contratação de novos profissionais em cidades do Brasil

Presente no país há mais de três décadas, a empresa Positivo é um destaque nacional no setor tecnológico. A companhia é uma das maiores fabricantes de computadores e celulares no mundo, e trabalha em busca de constante inovação para que a tecnologia possa facilitar a vida de seus usuários.

A empresa é considerada uma das maiores para se trabalhar no Brasil, e para fazer parte do time, algumas competências devem ser atendidas, como: adaptabilidade (se adequar a diferentes situações); inteligência emocional (empatia por seus colegas de trabalho e controle de situações); parceria (focar no resultado do grupo); protagonismo (estar focado em aprender coisas novas); e ter liderança (conduzir e incentivar o protagonismo da equipe).

Confira agora as vagas abertas para serem preenchidas:

Analista Comercial Marketplace Júnior — Curitiba;

Analista de Comunicação Interna Pleno — Curitiba;

Analista de Governança Corporativa Sênior — Manaus;

Analista de Serviços Pleno — Barueri;

Assistente de Logística — Belo Horizonte;

Auxiliar de Qualidade — Manaus;

Consultor de Contas — São Paulo;

Especialista de Custos — Curitiba;

Gerente de Distribuição — São Paulo.

Como se inscrever

Para ter acesso a todas as vagas e requisitos exigidos, basta acessar o link de cadastramento.

