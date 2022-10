Positivo Tecnologia abre vagas de emprego pelo Brasil

A Positivo Tecnologia está no mercado há mais de três décadas. Com um grupo que trabalha constantemente quebrando barreiras, conquistando o mercado e alcançando milhares de brasileiros, a empresa divulgou novos cargos. Confira, a seguir.

Positivo Tecnologia abre vagas pelo Brasil

A Positivo Tecnologia está com novas oportunidades de empregos ao redor do país. Há mais de três décadas atuando no segmento tecnológico do país, o grupo trabalha arduamente no desenvolvimento de soluções de qualidade.

Hoje a empresa está recrutando novos funcionários para atuar em diferentes segmentos. Para fazer parte desse grupo, é necessário se identificar com os seguintes valores: parceria, adaptabilidade, inteligência emocional, liderança e fazer acontecer.

Ana. Basis – Curitiba / PR e Trabalho Remoto;

Ana. Comercial – Curitiba / PR;

Ana. de Governança – Curitiba / PR;

Ana. de Marketing – São Paulo / SP;

Assistente de Logística – Belo Horizonte / MG;

Banco de Talentos – Curitiba / PR;

Comprador (a) – Curitiba / PR;

Consultor Técnico – Curitiba / PR;

Estágio – Curitiba / PR;

Gerente de Distribuição – São Paulo / SP;

Promotor Líder – Recife / PE;

Téc. de Suporte – Jundiaí / SP;

Téc. de Informática – Salvador / BA.

Como se candidatar

O portfólio da empresa possui celulares, tablets e uma série de outros equipamentos essenciais no dia a dia das pessoas. Para fazer parte dessa equipe, acesse o site 123empregos, encontre o cargo desejado e envie seu currículo para avaliação.