Posse de Maria Bethânia na ALB ganha data; confira

A cantora baiana, Maria Bethânia, de 76 anos, se tornará integrante imortal da Academia de Letras da Bahia no dia 4 de dezembro. A artista cerimônia de posse acontecerá em Salvador.

A data também celebra o Dia de Santa Bárbara. No candomblé, Santa Bárbara é representada por Iansã, orixá que rege a vida da artista.

A irmã de Caetano Veloso chegará à cadeira 18 da ALB. Ela vai suceder o historiador Waldir Oliveira, que faleceu em junho do ano passado. Bethânia foi escolhida para ocupar a vaga em 2021.

De acordo com informações do colunista Lauro Jardim, do ‘O Globo’, a cantora receberá uma homenagem na véspera da posse. A cidade natal da artista, Santo Amaro da Purificação, vai exibir em uma praça da cidade o documentário “Maria – – Ninguém sabe quem sou eu”. A obra, lançada no início de setembro, é do jornalista Carlos Jardim.

Vale destacar que dias depois da posse, Bethânia vai se apresentar na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA). Os shows vão acontecer nos dias 7 e 8 de dezembro. Os ingressos já estão esgotados.

