Post de Neymar com informação falsa é retirado do Instagram

Foto: Reprodução / Instagram

O Instagram retirou do ar uma publicação nos stories de Neymar por conter informação falsa. O atacante do PSG compartilhou um vídeo do pastor André Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha (MG), que foi derrubado horas mais tardes.

No vídeo, o pastor se retrata de acusações feitas ao presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva (PT), porém, ao contrário do que disse o pastor, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não o obrigou a fazer tal retratação.

Diante disso, o a rede social ocultou o conteúdo da postagem do jogador brasileiro e adicionou a frase “Informação falsa. Checado por verificadores de fatos independentes”.

Foto: Reprodução / Instagram

André Valadão, que é apoiador do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL), assim como Neymar, havia publicado um vídeo nas redes sociais em que aparece lendo um texto onde se retrata de supostas acusações feitas à Lula.

Ele diz que a retratação teria sido eterminada pelo ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE. A entidade, porém, negou a exigência.

Horas depois, o próprio pastor afirmou que a exigência não existiu e que “resolveu se antecipar” a uma decisão judicial.

“A fim de que o pedido perdesse o objeto, para que não houvesse invasão ao meu perfil, sob um manto de um pseudo direito de resposta, gravei um vídeo em sentido contrário ao inicialmente feito”, explicou o pastor no Instagram, na mesma postagem em que publicou foto do documento de citação.

