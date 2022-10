Posto de Atendimento ao Trabalhador abre vagas de EMPREGO em Itu – SP

Em São Paulo, o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Itu abre novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

Eletricista Industrial; Mecânico de Manutenção de Máquinas; Mecânico de Refrigeração; Mecânico Montador; Rebarbador de Metal; Carpinteiro; Caseiro; Cozinheiro de Hospital; Corretor de Imóveis; Encarregado de Obras; Engenheiro Civil; Gerente de Qualidade; Inspetor de Qualidade; Soldador Mecânico; Auxiliar de Cozinha; Vigia; Confeiteiro; Empacotador; Motorista Entregador; Operador de Telemarketing; Pedreiro; Tapeceiro de Móveis; Promotor de Vendas; Vendedor; Vendedor Interno; Auxiliar Mecânico de refrigeração; Empregada Doméstica;

Corretor de Imóveis(Estágio); Ajudante Açougueiro; Ajudante de Confecção; Ajudante de motorista; Mestre de obras; Gerente Junior; Auxiliar Administrativo; Auxiliar de Almoxarifado; Auxiliar de Estoque; Auxiliar de Faturamento; Balconista; Lavador de Veículos; Líder de Limpeza; Marceneiro; Motorista Carreteiro; Motorista Caminhão; Auxiliar de Linha de Produção; Auxiliar de Marceneiro; Técnico TI; Gerente de Tráfego; Jardineiro; Estagiário de Marketing (Estágio); Engenheiro Civil(Estágio); Cobrador externo; Gerente de Vendas; Operador de Caixa; Torneiro Mecânico; Encarregado de Obras; e Estoquista.

Sobre o PAT

Os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) são uma rede de atendimento do Governo do Estado de São Paulo que concentra serviços gratuitos à população, sendo centros de referência das políticas públicas de geração de emprego e renda. Estão presentes em todas as regiões do Estado, inclusive em unidades do Poupatempo.

As unidades PATs fornecem informações e orientações ao trabalhador e auxilia os empregadores na busca de nos profissionais, proporcionando o encontro de ambos entre quem procura emprego e quem tem uma vaga, entre outros serviços.

saopaulo.sp.gov.br

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico do PAT de Itu e cadastra-se no cargo desejado.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

