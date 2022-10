É possível considerar a poupança como parte de um processo evolutivo e natural dentro de um planejamento. Para isso, analise na sua rotina o que pode ser modificado e considere a poupança como parte de um processo gradual.

Poupança: dicas para o seu processo pessoal

É comum que as pessoas abdiquem da poupança quando não podem direcionar valores fixos para essa finalidade. Entretanto, é necessário que esse conceito de poupança como um hábito seja inserido na sua rotina de modo gradual.

Sendo assim, analise o que pode ser modificado considerando os seus hábitos de compra e consumo. Por exemplo, é possível trocar o seu cartão de crédito atual por uma opção isenta de tarifas, considerando que as fintechs oferecem diversos produtos bancários com isenção total de tarifas para o cliente final.

Economize na sua rotina

Além disso, a poupança deve ser um conceito resolutivo para que questione seus impulsos de compra e realize outras trocas dentro do seu estilo de vida. Por exemplo, é possível trocar uma assinatura de TV a cabo por um streaming, economizando, sem abdicar de entretenimento.

No entanto, todos os valores economizados devem ser direcionados para a poupança, uma vez que a poupança deve ser resolutiva em longo prazo. Certamente, estará economizando valores baixos, no entanto, ao realizar o depósito de todos os valores oriundos de suas mudanças, estará visualizando o seu processo; o que é muito relevante para o resultado final do seu planejamento financeiro.

Conheça outras opções

Sendo assim, a poupança pode ser um hábito na sua rotina, ao passo que não precisa ser a sua única opção de investimento. Uma vez que o mercado de investimentos oferece diversas possibilidades dentro das opções de renda fixa, portanto, pode ser viável conhecer as opções e planejá-las de forma gradual.

O tesouro direto e os certificados de depósitos bancários são exemplos de opções eficientes para o seu planejamento financeiro, considerando uma reserva de emergência. Sendo assim, é possível entender a necessidade de conceituar a poupança como um hábito resolutivo em longo prazo, considerando as diversas possibilidades que o mercado oferece.

Novo conceito

Dessa forma, ao adotar a poupança como um conceito, poderá realizar outras mudanças e criar uma relação positiva com o seu fluxo financeiro pessoal. Portanto, faça as devidas adaptações das dicas citadas, considerando a poupança como uma maneira de lidar com suas finanças, e não como a única opção no que tange aos investimentos, bem como é fundamental que esse processo seja gradual para que não se cobre excessivamente. Visto que a autocobrança excessiva é um dos motivos pelos quais as pessoas abandonam seus projetos pessoais.