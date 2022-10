Praia do Forte inicia implantação da Zona Azul em novembro

Foto: Divulgação

A prefeitura de Mata de São João começa a implantar o Zona Azul em Praia do Forte no início de novembro. Além das vagas para visitantes, o projeto estabelece a disponibilidade de vagas, denominadas como “Zona Verde”, para moradores e comerciantes locais, que devidamente identificados, poderão estacionar seus veículos sem custo.

Na Zona Azul, haverá cobrança de valores diferentes para quatro faixa de duração de permanência, com diferenciação entre dias de semana e sexta, sábado, domingo e feriados. Confira valores:

De segunda à quinta-feira (dias úteis):

Até 30 minutos – R$ 2,00

De 30 minutos até 1 hora – R$ 3,50

De 1 hora até 2 horas – R$ 5,00

De 2 horas até 6 horas – R$ 10

De 6 horas até 12 horas – R$ 20

Sexta, sábado, domingo e feriados:

Até 30 minutos – R$ 3,00

De 30 minutos até 1 hora – R$ 4,50

De 1 hora até 2 horas – R$ 6,50

De 2 horas até 6 horas – R$ 13

De 6 horas até 12 horas – R$ 26

Caçambas estacionárias e coletoras de entulho

Diária: R$ 13

A gestão municipal afirmou que a população flutuante que aumenta principalmente aos finais de semana e na temporada de alta estação, há muito tempo Praia do Forte já sente os problemas comuns a locais turísticos, como a falta de vagas para estacionar. Ainda segundo a prefeitura, a Zona Azul vai evitar os famosos engarrafamentos comuns em épocas de festas.

Os Logradouros situados no distrito de Praia do Forte, que compõem as “Zonas Azul e Verde, são: Rua da Aurora; Largo dos Namorados; Rua dos Artistas; Praça dos Artistas;. Rua da Foca; Rua Peixe Espada; Rua do Dourado; Rua da Corvina; e Avenida do Farol.

