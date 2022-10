prazo para atualização é prorrogado, mas filas permanecem longas

Foto: Reprodução / TV Bahia

O prazo para atualização do Cadastro Único, ou CadÚnico, foi prorrogado até o dia 11 de novembro pelo Ministério da Cidadania. Antes da decisão, a data-limite era a última sexta-feira, 14 de outubro, que provocou correria dos cidadãos para atualizar o cadastro.

Mesmo com a extensão do prazo, no entanto, ainda há longas filas nos postos de atendimento de Salvador, a exemplo da Central do Cadastro Único, que fica no bairro do Comércio.

Alguns beneficiários foram buscar a atualização do cadastro depois que tiveram os auxílios bloqueados. É o caso de Cinthya Ramos, moradora do bairro de Alto de Couros, que enfrentou a fila na manhã de quinta-feira e não conseguiu resolver o problema.

“Meu Auxílio Brasil, simplesmente, disse que foi bloqueado. Fui na Caixa, para procurar saber, eles me informaram que meu cartão estava bloqueado. Eu fui no Cras, não consegui nada, aí eu fui na prefeitura bairro de Paripe, a mesma coisa. Eu fui no Comércio, cheguei lá 5h da manhã. Quando chegou o horário do funcionamento, que era 7h, disse que não. Que era pra gente entrar, fazer o agendamento. Aí eu fiquei, não é justo. A gente chegou aqui de madrugada e vai sair daqui sem resolver nada?”, disse.

Segundo o Gerente de Gestão do Cadastro Único em Salvador, Télio Barroso, a prefeitura tem trabalhado para reduzir as filas, mas é fundamental que os cidadãos só compareçam às unidades após agendar o atendimento.

“Como aqui e nas outras unidades fixas a gente só atende com agendamento, a gente não pode abrir exceção contra impossibilidade de surgimento de aglomeração. A gente tem feito tudo que a gente pode. A gente tem aumentado muito as ações do Cad Itinerante, e aí sim a gente atende demanda aberta, pra que a gente também possa dar vasão para essas pessoas que eventualmente não conseguiram”, explicou.

Sobre o caso de Cinthya, que apresentamos agora à pouco, o gerente de gestão diz que continuar buscando o agendamento é a melhor solução.

“Não há qualquer tipo de problema no sistema, tanto é que a gente tem o registro semanal de atendimentos. A gente atende mais de 8 mil pessoas. A demanda é muito grande. O que pode estar acontecendo é ela não conseguir para a data que ela almeja”, disse.

O Cadastro Único garante o acesso aos programas sociais do governo federal, a exemplo do auxílio emergencial e do Auxílio Brasil.

O agendamento do cadastro único deve ser feito através do aplicativo “Fala Salvador” ou do site horamarcada.salvador.ba.gov.br.

Leia mais sobre Fala Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.