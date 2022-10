Prazo para pagamento do IPVA de carros com placas terminadas em 7 e 8 vence este mês

Foto: Bruno Concha/Secom

Termina este mês o prazo para pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automóveis (IPVA) para proprietários de veículos cujas placas terminam com 7 e 8.

Ainda em outubro, vencem os prazos de parcelamentos para as placas terminadas em 7, 8, 9 e 0. Os motoristas podem efetuar os devidos pagamentos até os próximos dias 27 (placa com o final 7) e 28 (placa com o final 8).

O prazo de pagamento para os finais 9 e 0 podem ser realizados até os dias 29 e 30 de novembro.

Para realizar o pagamento o contribuinte deve ir a uma agência, um caixa eletrônico ou utilizar aplicativos dos bancos Banco do Brasil, Bradesco ou Sicoob. Basta apresentar o número do Renavam para realizar o procedimento.

O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-Ba) reforça que outras coisas também são necessárias para o licenciamento completo do veículo. Para que o carro esteja regularizado é preciso quitar débitos do licenciamento anual e possíveis multas, caso se aplique.

Mais informações sobre as documentações necessárias para regularizar a situação de seu automóvel podem ser acessadas através do site do Detran. Para conferir os demais prazos do IPVA, a pessoa deve checar o site a Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz).

Para tirar dúvidas é possível ligar para o Call Center da Sefaz através do número 0800 071 0071. No mesmo sentido, o órgão também disponibiliza o endereço de e-mail faleconosco@sefaz.ba.gov.br para esclarecimento de dúvidas.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.