Prazo para pagamento do IPVA termina em outubro

Foto: Arquivo Agência Brasil

Os proprietários de veículos com placas finais 7 e 8 tem até os dias 27 e 28 de outubro para pagar a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Os parcelamentos para as placas terminadas em 7, 8, 9 e 0 também vencem este mês.

Para realizar o pagamento, o contribuinte deve ir a uma agência, um caixa eletrônico ou utilizar um aplicativo ou site dos bancos do Brasil, Bradesco ou Sicoob. Na ocasião, é preciso apresentar o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam).

O calendário de pagamento do IPVA está disponível no site da Secretaria da Fazenda do Estado ou no Canal Inspetoria Eletrônica. Além disso, os contribuintes podem tirar dúvidas através do call center 0800 071 0071 ou enviar e-mail para o endereço faleconosco@sefaz.ba.gov.br.

O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-Ba) alerta para que o licenciamento completo do veículo engloba é necessário quitar também débitos do licenciamento anual. Além disso, é preciso pagar possíveis multas, se houver.



