Prefeito de Ibiassucê morre vítima de infarto

Foto: Reprodução / Redes Sociais

O prefeito de Ibiassucê, Adauto Rebouças Prates, morreu no sábado (22), vítima de um infarto. Ele passou mal enquanto fazia uma corrida no estádio do município do sudoeste da Bahia.

Segundo a prefeitura da cidade, Adauto chegou a ser socorrido e levado para uma unidade médica, mas não resistiu.

O gestor foi velado no Ginásio de Esportes “Otavão” durante a madrugada do domingo (23). O sepultamento ocorreu sob forte comoção, após um cortejo, por volta das 17h.

Nas redes sociais da prefeitura, foi postada uma homenagem ao gestor. “O legado que Adauto nos deixa é que seu modelo de administração pública permanecerá e servirá de inspiração aos homens de bem, sendo exemplo de integridade, dedicação, persistência, força, amor ao próximo e o ensinamento de que a vida é uma grande comemoração”.

Homenagens

O governador da Bahia, Rui Costa, e os candidatos ao governo ACM Neto (União Brasil) e Jerônimo Rodrigues (PT) lamentaram a morte do político.

“Recebo com pesar a notícia do falecimento do prefeito de Ibiassucê, Adauto Prates. Quero manifestar meus sentimentos aos familiares, amigos e a toda a população do município”, escreveu Rui Costa.

ACM Netou publicou uma foto onde aparece em um carro, ao lado do prefeito. “Hoje perdi um amigo querido, o prefeito de Ibiassucê, Adauto Prates, um político exemplar que amava a sua terra e a Bahia. Em mais de quatro décadas de vida pública, sempre trabalhou pelo desenvolvimento de Ibiassucê e de toda a região”, escreveu o ex-prefeito de Salvador.

Hoje perdi um amigo querido, o prefeito de Ibiassucê, Adauto Prates, um político exemplar que amava a sua terra e a Bahia. Em mais de quatro décadas de vida pública, sempre trabalhou pelo desenvolvimento de Ibiassucê e de toda a região. pic.twitter.com/ZhdRqg8q9D — ACM Neto (@acmneto_) October 22, 2022

Jerônimo prestou condolências aos familiares do prefeito e aos habitantes da cidade. “Com tristeza recebemos a notícia da morte de Adauto Prates, prefeito de Ibiassucê. Minha solidariedade aos familiares, amigos e todos os ibiassucenses. Que Deus conforte a todos!”, postou.

Com tristeza recebemos a notícia da morte de Adauto Prates, prefeito de Ibiassucê. Minha solidariedade aos familiares, amigos e todos os ibiassuceenses. Que Deus conforte a todos! 🙏🏾 — Jerônimo 1️⃣3️⃣⭐️ (@Jeronimoba13) October 22, 2022

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.