Prefeito de Jacobina contesta agentes da PRF por blitz

O prefeito de Jacobina, cidade a cerca de 343km de Salvador, Tiago Dias (PCdoB) contestou policiais rodoviários federais que faziam blitz na cidade. Em vídeo que circula nas redes sociais, o gestor municipal afirma que neste domingo (30), dia do segundo turno das eleições, não haverá operação na cidade baiana – conforme determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“Amanhã, se quiserem botar 50 viaturas aqui, eu sou a favor. Mas hoje não, não tem sentido. Pela primeira vez na história tem blitz no dia da eleição. Eu nunca vi isso na minha vida”, disse.

Em um vídeo gravado posteriormente, Dias afirmou que os agentes informaram que a determinação de fazer blitz veio da capital federal. “Falei para eles: hoje aqui não vai ter blitz nem estadual, nem municipal, nem federal. Porque o cidadão tem que deslocar até a urna. Eles disseram que é uma determinação de Brasília”, disse.

Em nota, a PRF afirmou que “trabalha com o compromisso de garantir a mobilidade, a segurança viária e o combate ao crime nas rodovias federais brasileiras”.

Sobre a notificação enviada pelo TSE para que as operações nas estradas fossem interrompida, a PRF aifrmou que respondeu no prazo determinado, garantindo “o fiel cumprimento da aludida decisão”.

Outras blitze

Além de Jacobina, na Bahia, foram constatadas outras blitz em cidades como Cuité, na Paraíba, Zé Doca, no Maranhã, Serra Talhada e Salgueiro e em Pernambuco.

Na Bahia, o senador reeleito Otto Alencar (PSD), divulgou um vídeo no qual diz que foi parado em uma das blitzes, na região de Feira de Santana.

Em todo Brasil, há registros de mais de 500 operações contra ônibus de eleitores.

Diante deste registros, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, determinou que o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvanei Vasques, preste imediatamente informações sobre as razões para a realização de operações policiais que tiveram imagens divulgadas em redes sociais.

No despacho, Moraes apontou uma publicação no Twitter que mostra uma viatura e agentes da PRF parados às margens de uma rodovia e abordando motoristas. No vídeo, o homem que faz a filmagem diz se tratar de uma rodovia na Paraíba.

Na noite de ontem (29), Moraes proibiu a PRF de conduzir, neste domingo (30) de segundo turno, operações que pudessem afetar o transporte público de eleitores, fosse pago ou gratuito, sob pena de responsabilização criminal do diretor-geral da corporação em caso de descumprimento.

O presidente do TSE atendeu a pedido do deputado Paulo Teixeira (PT-SP), que apresentou notícias de suposto uso político da PRF em favor do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição.

