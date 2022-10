Prefeitura anuncia novo prazo para pagamento da TFF e ISS

Foto: Jefferson Peixoto / Secom

O prazo para pagamento da primeira cota ou cota única da Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF), do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza do profissional autônomo e da Taxa de Licença de Localização (TLL) do exercício de 2022 foi adiado para 2022 pela prefeitura de Salvador. A informação foi dada através da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz) e o decreto foi publicado nesta terça-feira (11) no Diário Oficial do Município (DOM).

Antes, os autônomos teriam até 25 de outubro para o pagamento desses impostos. Segundo a gestão municipal, a ação permitirá que os contribuintes realizem o pagamento dos tributos municipais até o dia 22 de novembro, em caso de cota única. Para aqueles que pagam de maneira parcelada, os débitos devem ser quitados nos dias 22 de novembro e 22 de dezembro.

Os carnês da TFF e do ISS Autônomo serão enviados aos endereços cadastrados e disponibilizados no site www.sefaz.salvador.ba.gov.br, a partir da primeira semana de novembro.

O adiamento tem como objetivo permitir ao empresariado soteropolitano um pouco mais de fôlego neste momento econômico mais favorável, devido ao aumento do fluxo de turistas na cidade, da Black Friday, do pagamento do 13º salário, da Copa do Mundo e dos festejos de fim de ano. De acordo com dados da Sefaz Salvador, a iniciativa deve impactar aproximadamente 118 mil contribuintes.

