Prefeitura de Adamantina – SP anuncia Processo seletivo para Professor

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Adamantina anuncia abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado cujo objetivo é o preenchimento de vagas em cargos de nível magistério / superior na administração municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Professor PEB II – Educação Especial (DM e DA); Professor de Educação do Ensino Fundamental I – PEB I; Professor de EJA (Educação de Jovens e Adultos) e Professor PEB II – Inglês; Professor de Educação Infantil EMEI – Ciclo II; Professor PEB II – Educação Artística; Professor PEB II – Educação Física; e Educador de EMEI – Ciclo I.

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.191,78 a R$ 3.459,67 ao mês, por carga horária de 23 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 16h do dia 3 de novembro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora INDEPAC. O valor da inscrição está fixo em R$30,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas no dia 27 de novembro de 2022.

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

EDUCADOR DE EMEI CICLO I: Executa atribuições em EMEI´s Ciclo I, atendendo a criança nas necessidades básicas: alimentação, higiene, sono, atividades recreativas, psicomotoras, seguindo as diretrizes da supervisão técnico-pedagógica, para corroborar com o desenvolvimento da criança. Atende crianças de 0 a 3 anos nas necessidades básicas, fornecendo alimentos, cuidando da higiene, do sono, das atividades recreativas, visando estimular a criatividade; entre outras atividades.

PROFESSOR: Ministra aulas ou promove a educação dos alunos por intermédio dos seguintes componentes curriculares: língua portuguesa, matemática, ciências naturais, geografia, história, e educação artística, educação física e línguas estrangeiras modernas do Ensino Fundamental na ausência do especialista; Estuda o programa do curso, analisando o conteúdo do mesmo, para planejar as aulas; entre outras atividades.

EDITAL nº 001/2022

?