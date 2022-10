Prefeitura de Alagoa – MG anuncia Concurso público em todos os níveis

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Alagoa faz saber aos interessados abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 18 vagas em cargos de níveis alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de Auxiliar de Enfermagem do PSF (2); Auxiliar Odontológico (2); Técnico de Laboratório (1); Professor de Ensino Municipal 2ª Fase – Letras (1); Tratorista (1); Auxiliar de Saúde (1); Auxiliar de Saúde Animal (1); Auxiliar de Enfermagem – FMS (2); Operário (3); Motorista (1); e Operador de Máquinas Pesadas (3).

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever a partir das 9h de 13 de dezembro até as 16h do dia 13 de janeiro de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Idesul, ou presencialmente, na sede da Prefeitura Municipal, situada na Praça Manoel Mendes de Carvalho, n. 164, Centro, no horário das 10h às 16h, em dias úteis. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 a R$ 120,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 40 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, código de transito, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas no dia 12 de fevereiro de 2023.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

OPERÁRIO: Transportar e arrumar mercadorias, carregar e descarregar veículos, materiais de construção e outros, limpeza e capina de logradouros públicos, manutenção e conserva de estradas vicinais e vias rurais, servente de pedreiro, coleta de lixo, limpeza e conservação de veículos e serviços; Cumprir outras atividades correlatas e aquelas que lhe forem determinadas pelo seu chefe imedia.

MOTORISTA: Conduzir Veículos Automotores Leves obedecendo e observando as regras de segurança no trânsito e Leis pertinentes vigentes no país, demonstrando boa educação no trato com pessoas, sendo discreto, paciente e disponível para atender às necessidades do Setor a que estiver subordinado; Zelar pela limpeza e bom funcionamento do veículo sob sua responsabilidade; entre outras atividades.

OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS: Operar máquinas pesadas tais como: Tratores; Retroescavadeira; Patrol; Pá carregadeira; Zelar pelo equipamento; Seguir fielmente as instruções superiores quanto as especificações da obra; Comunicar ocorrência de defeito no equipamento; Montar e desmontar implementos; Executar tarefas afins.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 01/2022

