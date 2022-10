Prefeitura de Americana – SP anuncia vagas de EMPREGO

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Americana anuncia abertura de novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

operador de máquina reta (1), pintor predial (1), repositor (27), repositor setor de hortifruti (5), sub gerente (1), técnico de manutenção (1), técnica em nutrição (1), torneio mecânico (2), ajudante geral (15), costureira (1), limpador de equipamentos industriais (1), pedreiro (2), servente de obras (8), técnico eletrônico (1), técnico em edificações (1), assistente administrativo (2), cozinheiro (1), cuidador de idosos (1), professor pedagogo (2), técnico em segurança do trabalho (3), açougueiro (3), ajudante de cozinha (8), ajudante de serviços gerais (4), mecânicos de máquina de costura (1), auxiliar de cozinha (4), ajudante geral indústria têxtil (1), ajudante de produção (2), açougueiro (1), atendente de lanchonete (2), eletricista (4), técnicas de segurança do trabalho (1), operador de caixa (2), operador de ponte rolante (1), mecânico diesel (2), auxiliar jatista (2), ajudante de carga e descarga (1), ajudante de marmoraria (1), recepcionista (1), recepcionista (1), separador de material reciclável (4), supervisor de cartão (1), assistente de informática (1), atendente (2), atendente de prevenção de perdas (2), auxiliar administrativo (2),

torneiro de produção (2), vendedor externo (6), mecânico de manutenção de máquinas têxteis (61), auxiliar serviços gerais (10), operador de máquinas (6), vendedor (1), passadeira de roupas (1), vendedor interno (30), operador de caixa (1), ajudante de produção (2), analista de compras (1), auxiliar de pizzaiolo (3), operador de loja de alimentos (7), pizzaiolo (3), auxiliar de expedição (3), encarregado de obras (2), engenheiro civil (1), estágio engenharia civil (1), camareira (1), contramestre em fiação (1), cozinheiro geral (1), empregado doméstico (1), encarregado de rotisserie (2), faxineira (1), garçom (1), motorista de caminhão (1), operador de empilhadeira (2), porteiros (6), repositor (5), vendedor (2), coordenador de produção (1), cozinheiro (4), cozinheiro (3), estoquista (2), instalador de painéis elétricos (1), mecânico industrial (1), operador de caixa (1), operador de caldeira (1), operador derrama (1), vendedor de esquadria de alumínio e vidros (3), instalador de esquadrias de alumínio (1), instrumentista (2), operador de máquinas (1), operador de passador (1), ajudante geral (1), atendente (1), auxiliar de e-commerce (1),

nutricionista (2), operador de caixa (69), operador de cartão (9), operador de empilhadeira (104), oficial montador de estruturas metálicas (1), serralheiro vendedor externo (2), ajudante de montagem (5), ajudantes serviços gerais em lavanderia (1), assistente de compras (2), atendente de loja (1), auxiliar de cozinha (7), soprador de caixa (6), mecânico convencional (1), montador de móveis (1), vendedor comercial (3), ajudante de pedreiro (5), captador de serviços (1), contra mestre (1), auxiliar mecânico mecânico de veículos automotores (1), mestre de obras (1), assistente de recursos humanos (1), auxiliar de produção (2), costureira (13), eletricista (3), funileiro de automóveis (1), mecânico industrial (3), motorista carreteiro (1), operador de máquinas (10),auxiliar de almoxarifado (1), auxiliar de cadastro (3), auxiliar de cozinha (4), baterista hospitalar (2), maçariqueiro (1), operador de manufatura (1), repositor (1), trabalhador da manutenção de edificações (11), vendedor interno (3),auxiliar de expedição (1), chefe de recepção (1), garçom (1), gerente de loja (2), jardineiro (1), recepcionista (2), supervisor comercial (15),

ajudante de produção (10), balconista de padaria (1), servente de manutenção geral (1), copeira hospitalar (2), estágio em desenho técnico (1), estagio em eletrônica (1), ajudantes de cozinha (1), assistente de planejamento (1), copeiro (1), costureira (3), gerente de logística (1), montador de móveis (9), montador de móveis planejados (1), auxiliar de produção (2), contra mestre (1), editor de vídeos (1), cozinheiro (2), auxiliar depósito (5), auxiliar de informática (4), auxiliar de manutenção (1), auxiliar de movimentação (45), líder de prevenção de perdas (1), líder do setor de frios (2), líderes hortifruti (1), motorista de ônibus (2), estágio engenharia civil (1), inspetor de riscos (30), operador de coordenador (1), vendedor (1), administrador de empresas (1), ajudante geral (21), costureira (+), cozinheiro (1), auxiliar de recebimento de mercadorias (2), auxiliares recursos humanos (1), auxiliar frente caixa (5), auxiliar de trocas (1), cartazista (1), conferente de datas (1), conferente de depósito (3), costureira (2), cozinheiro (1), encarregado fiscal de caixa (2), líder de depósito (1), líder de logística (4), atendente balconista (1),

atendente de adega (2), operador de máquina 1 programador operador de cnc (1), revisor de tecidos (1), ajudante de cozinha (12), costureira (10), cozinheiro (1), instalador de acessórios automotivos (+), operador de processos e tratamento de imagens (2), auxiliar de limpeza (2), estampador de tecidos (10), faxineira diarista (1), gerente de loja (1), operador de caixa (3), vidraceiro (1), ajudante de açougueiro (6), balconista de frios (2), ajudante de serralheiro (1), auxiliar de limpeza (5), florista (1), inspetor de qualidade (1), instalador de redes internet e telefônica (10), mecânico diesel (1), operador de corte e solda de plástico (1), operador de extrusora (1), atendente de loja (4), motorista entregador (1), serralheiro (1), ajudante de serralheiro (2), mecânico de empilhadeira (1), atendente de telemarketing (30), promotor de vendas lavagem de veículos (5) e recepcionista (1);

Vagas para PCD

auxiliar de limpeza (1), montador de móveis (1), operador de linha de montagem (2), empacotador (1), operador de caixa (1), vendedor interno (1), repositor (1) e auxiliar administrativo (1).

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Americana e cadastra-se no cargo desejado.

Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

