Prefeitura de Andradina – SP promove Concurso público para nível superior

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Andradina promove abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 39 vagas para profissionais da área da educação.

As oportunidades são para os cargos de professor de arte (1); professor intérprete de libras (1); professor de educação física (1); supervisor de ensino; professor de educação básica (10); professor – Peic (10); professor – PEI (5); coordenador pedagógico (10); e gestor do centro de educação infantil (1).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração. Os salários oferecidos variam entre R$ 2.277,52 a R$ 6.035,44, por carga horária de 25 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 7 de novembro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da Associação Brasileira de Concursos Públicos (AB Concursos). O valor da inscrição está fixo em R$60,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório); mais prova de títulos, conforme critérios especificados no edital. As avaliações serão realizadas no dia 4 de dezembro de 2022.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

COORDENADOR PEDAGÓGICO I – Participar do processo de planejamento e elaboração do Projeto Político Pedagógico da escola; II – Elaborar planos de trabalho no que for de sua competência; III – Seguir as Políticas Públicas emanadas pela Secretaria Municipal de Educação de Andradina integrando-as na ação pedagógica, como, coparticipe na elaboração e execução das mesmas; entre outras atividades.

GESTOR DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL I- Exercer a direção dos Centros de Educação Infantil – CEIs pertencentes ao Sistema Municipal, promovendo ações direcionadas à coerência e à consistência de um projeto político pedagógico centrado na formação integral do aluno; II- Criar e consolidar no coletivo das unidades escolares, por meio da discussão, elaboração e execução do Projeto Político Pedagógico; entre outras atividades.

SUPERVISOR DE ENSINO I – Atuar no acompanhamento, assessoramento, avaliação e pesquisa do processo administrativo-pedagógico das Unidades Escolares, integrado às equipes de trabalho, sendo responsável pela orientação das mesmas, de acordo com a política educacional do município e legislação em vigor; entre outras atividades.

EDITAL nº 01/2022