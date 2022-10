Prefeitura de Biguaçu – SC anuncia Processo seletivo em todos os níveis

Em Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Biguaçu anuncia abertura de processo seletivo simplificado cujo objetivo é formar cadastro reserva em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Fundamental incompleto: Auxiliar Operacional; Carpinteiro; Coveiro; Guarda Patrimonial; Recepcionista; Telefonista; Motorista I (B); Motorista II (C); Motorista III (D); Auxiliar de Serviços Gerais V (Servente); Pintor; Auxiliar de Serviços Gerais II (Copeira); Auxiliar de Serviços Gerais III (Jardineiro); Armador; Auxiliar de Mecânico; Auxiliar de Saúde I; e Auxiliar de Saúde II;

Fundamental completo: Operador de Patrola; Operador de Retroescavadeira; Operador de Roçadeira Costal; Almoxarife; Auxiliar de Veterinário I; Auxiliar Manutenção e Conservação (Operário Braçal); Calceteiro; Eletricista; Mecânico; Operador de Máquina de Corte; Operador de Máquinas e Equipamentos Pesados;

Médio/tecnico: Fiscal de Tributos Municipais I; Fiscal de Vigilância Sanitária e Ambiental; Fiscal do Meio Ambiente; Orientador Social ? Creas; Agente Comunitário de Saúde; Agente de Endemias; Agente Fazendário; Atendente da Criança e do Adolescente; Auxiliar Consultório Dentário; Técnico em Contabilidade; Técnico em Edificações; Técnico em Enfermagem; Técnico em Saneamento; Técnico em Topografia; Escriturário; Fiscal de Obras; Orientador Social – Cras; Técnico em Cadastro;

Superior: Medico Especialista VII ? Infectologista; Medico Especialista VIII ? Neurologista; Medico Especialista Xi ? Psiquiatra; Advogado Creas/ Suas; Arquiteto; Assistente Social; Bacharel em Turismo (Turismólogo); Biólogo; Bioquímico I; Contador; Odontólogo Especialista II ? Odontopediatria; Odontólogo Especialista III ? Cirúrgico?Buco?Maxilar; Odontólogo Especialista IV ? Pacientes Especiais Odontólogo Especialista V ? Periodontia; Enfermeiro I Enfermeiro II; Engenheiro Agrônomo; Engenheiro Ambiental; Engenheiro Civil; Engenheiro Sanitarista; Engenheiro Florestal; Farmacêutico; Fiscal de Obras e Posturas; Medico Plantonista; Médico Veterinário; Nutricionista II Odontólogo; Odontólogo Especialista I ? Endodontia; Odontólogo Especialista Vi ? Próteses; Psicólogo; Psicólogo Caps; Terapeuta Ocupacional Caps; Medico Especialista II ? Ginecologista; Medico Especialista II ? Oftalmologista; Medico Especialista III ? Ortopedista; Medico Especialista IV ? Pediatra; Medico Especialista V ? Dermatologista; Fiscal de Tributos Municipais II; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Jornalista; Medico de Emergência; e Medico Especialista I ? Cardiologista.

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.224,77 a 13.969,20, acrescido de vale alimentação no valor de R$ 126,69 a R$ 505,94, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 16h do dia 14 de outubro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial do IESES. O valor da inscrição oscila entre 60,00 a R$ 90,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa matemática e raciocínio logico, informática, atualidades, ética no serviço público e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas no dia 6 de novembro de 2022.

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL nº 001/2022

