Prefeitura de Braúna – SP anuncia Concurso público para nível superior

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Braúna anuncia abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 13 vagas de ensino superior na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de Professor de Educação Básica I (6 vagas) e Professor de Educação Básica II – Artes (1 vaga); Coordenador Pedagógico (3 vagas); Diretor de Escola Municipal (3 vagas).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração. Os salários oferecidos variam entre R$ 2.561,22 a R$ 6.500,00 ao mês, por carga horária de 30 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 7 de novembro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial do Instituto ACCESS. O valor da inscrição está fixo em R$70,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, raciocínio lógico, atualidades, noções de informática e conhecimentos específicos; mais prova de títulos, conforme critérios especificados no edital.

As avaliações serão aplicadas no dia 11 de dezembro de 2022. O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

Diretor de Escola Municipal: Cumprir e fazer a legislação em vigor; Responsabilizar-se pelo patrimônio público escolar recebido no ato da posse; Coordenar a elaboração e acompanhar a implementação do Projeto Político Pedagógico da escola, construído coletivamente e aprovado pelo Conselho Escolar; Participar de programas de formação de diretores e gestores definidos pela Secretaria de Educação; Coordenar e incentivar a qualificação permanente dos profissionais da educação; c

Coordenador Pedagógico: Contar com o apoio da direção e dos professores para aprimorar os processos pedagógicos; Avaliar e acompanhar o processo de aprendizagem, além dos resultados e desempenho dos alunos; Valorizar e garantir a participação ativa dos professores, garantindo um trabalho que seja integrador e produtivo; Organizar os materiais necessários ao processo de ensino e aprendizagem e participar da escolha junto ao corpo docente; entre outras atividades.

Professor de Educação Básica I: Atuar como docente na educação, atendendo às atribuições previstas na legislação educacional vigente; Participar, elaborar, sistematizar, implementar, executar e avaliar os conteúdos registrados no projeto pedagógico, com base nas diretrizes educacionais da Secretaria Municipal de Educação; Avaliar e reorganizar periodicamente o trabalho pedagógico, para o cumprimento dos objetivos documentados; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 001/2022

?