Prefeitura de Buri – SP abre Concurso público para nível médio e superior

Edital oferece vagas de nível médio e superior na administração municipal e salário de até R$2.011,69

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Buri abre edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de vagas em cargos de nível médio e superior na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de Professor de Educação Básica II – PEB II – Ciências; Professor de Educação Básica II – PEB II – Educação Física; Professor de Educação Básica II – PEB II – Língua Portuguesa; Professor de Educação Básica II – PEB II – Matemática; Professor de Educação Especial para Sala de Recurso Multifuncional; Professor de Educação Básica II – PEB II – Arte; Professor de Educação Básica II – PEB II – Geografia; Professor de Educação Básica II – PEB II – História; Professor de Educação Básica II – PEB II – Inglês; Professor de Desenvolvimento Infantil – PDI; Professor de Educação Básica I – PEB I; e Auxiliar de Docente para Atendimento Educacional Especializado.

Os salários oferecidos variam entre R$1.687,23 a R$2.011,69, ou R$19,23 por hora.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 18 de outubro de 2022, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Publiconsult. O valor da inscrição está fixado em R$12,70.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório), a ser aplicada no dia 6 de novembro de 2022. O concurso é válido até o final do ano letivo de 2023, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL nº 3/2022

