Prefeitura de Charrua – RS anuncia Concurso público e Processo seletivo

No estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura Municipal de Charrua anuncia abertura de novos editais de concurso público e processo seletivo cujo o objetivo é o preenchimento de 15 vagas em cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

EDITAL nº 01/2022 – concurso público: Arquiteto; Educador Físico; Farmacêutico (1); Fiscal Tributário; Instrutor de Atividades Artesanais; Médico Clínico Geral (1); Médico Ginecologista (1); Pedagogo; Professor de Ensino Fundamental Séries Finais – Ciências (1); Professor de Ensino Fundamental Séries Finais – Geografia (1); Professor de Ensino Fundamental Séries Finais – História (1); Professor de Ensino Fundamental Séries Finais – Português e Inglês (1); Psicólogo (1); Agente Administrativo; Almoxarife (1); Auxiliar em Saúde Bucal (1); Fiscal Sanitário e Ambiental (1); Monitor Escolar; Técnico em Informática; Motorista (1); Operador de Máquinas (1); Operário (1); Servente Auxiliar de Serviços Gerais; Vigilante;

EDITAL nº 01/2022 – processo seletivo: Agente Comunitário de Saúde – Microrregião 4 (1).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.634,01 a R$ 13.484,15 ao mês, por carga horária de 16 a 44 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 18h do dia 9 de novembro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da Legalle Concursos, ou presencialmente, junto à Prefeitura Municipal, situada na rua Luiz Caus, nº 70, no horário das 8h às 11h30 e das 13h às 17h30, em dias úteis.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, legislação e conhecimentos específicos; mais

Os editais terão validade de 24 meses, ambos a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL nº 001/2022 (concurso público)

EDITAL nº 001/2022 (processo seletivo)