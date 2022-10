Prefeitura de Coromandel – MG anuncia Concurso público

Localizado a 498 km da capital Belo Horizonte/MG, a Prefeitura Municipal de Coromandel anuncia abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 97 vagas em cargos de nível médio e superior na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de Professor Regente de Aula de História (1 vaga); Professor Regente de Aula de Língua Inglesa (1 vaga); Supervisor Pedagógico (7 vagas); Monitor de Creche (40 vagas); Professor de Educação Infantil (8 vagas); Inspetor Escolar (1 vaga); Professor do Atendimento Educacional Especializado (6 vagas); Professor Regente de Aula de Arte (1 vaga); Professor Regente de Turma (26 vagas); Professor Regente de Aula de Ensino Religioso (1 vaga); Professor Regente de Aula de Geografia (1 vaga); Professor Regente de Aula de Matemática (3 vagas); e Professor Regente de Aula de Ciências (1 vaga).

Os salários oferecidos variam entre R$2.052,00 a R$6.048,00, por carga horária de 24 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 21 de novembro até às 23h59 do dia 21 de dezembro de 2022, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora da Iadhed Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$70,00 e R$150,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa; raciocínio lógico/matemática; informática; conhecimentos gerais; e conhecimentos específicos; mais prova de títulos, conforme critérios especificados no edital. As avaliações serão realizadas no dia 29 de janeiro de 2023.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL nº 001/2022

