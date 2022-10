Prefeitura de Delfim Moreira – MG anuncia Concurso público em todos os níveis

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Delfim Moreira anuncia abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 62 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Confira abaixo as oportunidades:

Assistente Social de Educação (1); Contador (1); Dentista (1); Enfermeiro (4); Médico Clínico (1); Motorista (4); Médico Ginecologista (1); Médico Pediatra (1); Agente Administrativo (1); Auxiliar de Serviços da Educação (3); Auxiliar de Serviços de Obras (Operário) (10); Professor de Educação Básica PEB II – Geografia (1); Professor de Educação Básica PEB II – História (1); Professor de Educação Básica PEB II – Língua Estrangeira Moderna – Inglês (1); Auxiliar de Serviços Gerais (1);Operador de Máquinas Agrícolas (1); Agente de Serviços Escolares (2); Auxiliar de Secretaria (1); Fiscal Municipal (1); Inspetor Escolar de Alunos (1); Professor de Educação Física (1); Psicólogo (1); Psicólogo da Educação (1) e Supervisor Pedagógico (1); Professor de Educação Básica PEB I (3); Professor de Educação Básica PEB II – Artes (1); Professor de Educação Básica PEB II – Educação Religiosa (1); Professor de Educação Básica PEB II – Língua Portuguesa (1); Nutricionista (1); Nutricionista da Educação (1); Professor de Atendimento Educacional Especial (1); Monitor de Educação Infantil (2); Técnico de Enfermagem (8); e Assistente Social (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.276,50 a R$ 3.966,53 ao mês, por carga horária de 20 a 44 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever a partir das 10h do dia 5 de dezembro até às 16h do dia 5 de janeiro de 2023, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Indepac. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 a R$ 90,00, com possibilidade de solicitar a isenção entre o período de 5 a 7 de dezembro de 2022, conforme edital.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e específicos; mais prova prática para os cargos de motorista e operador de máquinas agrícolas. As avaliações serão aplicadas no dia 29 de janeiro de 2023.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL nº 001/2022

