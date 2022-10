Prefeitura de Diorama – GO promove Concurso público em todos

A Prefeitura Municipal de Diorama/GO promove abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 29 vagas em cargos de níveis fundamental incompleto e completo, médio, técnico e superior.

As oportunidades são para os cargos de Condutor de Veículos (2); Condutor de Máquinas (2); Fiscal de Posturas e Edificações (1); Fiscal Ambiental (1); Técnico em Enfermagem (1); Professor (8); Agente Comunitário de Saúde; Assistente de Serviços Administrativos (1); Auxiliar de Serviços de Alimentação (2); Fiscal de Tributos (1); Auxiliar de Serviços Gerais (8); e Auxiliar de Serviços Operacionais (2).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.362,60 a R$ 4.128,09, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período das 10h do dia 31 de outubro de 2022 até às 17h do dia 22 de novembro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial do Instituto Verbena UFG. O valor da inscrição oscila entre R$ 80,00 a R$ 180,00, com possibilidade de solicitar a isenção entre o período de 31 de outubro e 1º de novembro de 2022, conforme edital.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, atualidades e história, geografia e conhecimentos gerais e conhecimentos específicos e redação; prova prática; mais prova de títulos, conforme critérios especificados no edital. As avaliações serão realizadas no dia 11 de dezembro de 2022.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

Auxiliar de Serviços de Gerais: Executar atividades operacionais em sua área de atuação; cuidar dos serviços de lavanderia, copa, cozinha, limpeza em geral e atividades de apoio a construção e conservação de obras e vias públicas; manter a conservação, limpeza e guarda dos equipamentos e ferramentas utilizados na realização de suas atividades; exercer outras atividades correlatas ao cargo; entre outras atividades.

Auxiliar de Serviços Operacionais: Executa serviços de carpinteiro, eletricista, encanador, lanterneiro, mecânico, marceneiro, pedreiro, soldador, pintor predial, serralheiro e auto eletricista realizando atividades operacionais que exijam conhecimento específico em sua área de atuação; cuidar da limpeza e guarda dos equipamentos e ferramentas utilizadas na realização de suas atividades; entre outras atividades.

Assistente de Serviços Administrativos: Exercer funções burocráticas em apoio às áreas: administrativa, financeira e técnica de conformidade com as atribuições competentes às Unidades Organizacionais; Realiza levantamentos, análise de dados, tecnologia da informação, escrituração contábil, registro de dados e alimentação de informações em sistemas gerencias; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 01/2022