Prefeitura de Doresópolis – MG abre Concurso público em todos os níveis

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Doresópolis abre novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 29 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de Agente Técnico Administrativo (1); Auxiliar de Serviços Gerais (3); Controlador Interno (1); Procurador Jurídico (1); Fisioterapeuta (1); Auxiliar Saúde Bucal (1); Servente (3); Motorista (3); Operador de Máquinas Pesadas (1); Dentista (1); Psicólogo (1); Enfermeiro (1); Analista de Recursos Humanos (1); Fiscal de Contratos (1); Analista de Compras (1); Técnico em Enfermagem (2); e Auxiliar Administrativo (6).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração. Os salários oferecidos variam entre R$1.250,00 a R$8.900,00, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 14 de novembro de 2022 até o dia 14 de dezembro de 2022, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora da Cabral Oliveira. O valor da inscrição oscila entre R$60,00 a R$110,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório); prova prática para os cargos de operador de máquinas pesadas e motorista; mais prova de títulos, conforme critérios especificados no edital. As avaliações serão aplicadas no dia 15 de janeiro de 2023.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

CONTROLADOR INTERNO: Observar as normas legais, instruções normativas, estatutos e regimentos; • Avaliar as metas previstas no orçamento; Apoiar o controle externo; Assegurar, nas informações contábeis, financeiras, administrativas e operacionais sua exatidão, confiabilidade, integridade e oportunidade.

PROCURADOR JURÍDICO: Representar a Administração Pública na esfera judicial; Prestar consultoria e assessoramento jurídico à Administração pública; Exercer o controle interno da legalidade dos Atos da Administração; Zelar pelo patrimônio e interesses públicos, tais como, meio ambiente, consumidor e outros; Integrar comissões processantes, gerir recursos humanos e materiais da procuradoria.

FISIOTERAPEUTA: Prestar assistência fisioterápica em nível de prevenção, tratamento e recuperação de sequelas; • Previnir complicações cardiorrespiratórias, contraturas, deformidades; Desempenhar a propriocepção e de ambulação precoce; Participar de cursos e capacitações relacionadas às atribuições do cargo; Executar outras tarefas de competência do profissional Fisioterapeuta; Realizar atendimento domiciliar quando necessário.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 001/2022

