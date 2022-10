Prefeitura de Funilândia – MG promove Processo seletivo

Edital oferece vagas de ensino médio completo na administração municipal e salário de R$2.424,00

Localizado a 79,2 km da capital Belo Horizonte/MG, a Prefeitura Municipal de Funilândia promove abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado cujo objetivo é o preenchimento de 04 vagas em cargos de ensino médio completo na administração municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Agente Comunitário de Saúde – Microárea 06 – Povoado de Pau de Cheiro (1); Agente Comunitário de Saúde – Microárea 02 – Bairro Novo Brasil; Agente Comunitário de Saúde – Microárea 03 – Povoado de São Bento; Agente Comunitário de Saúde – Microárea 09 – Povoado de Cambaúbas; Agente Comunitário de Saúde – Microárea 10 – Povoado de Saco da Vida; Agente Comunitário de Saúde – Microárea 04 – Bairros Lagoa de Fora e Fazendinhas; Agente Comunitário de Saúde – Microárea 07 – Distrito de Núcleo João Pinheiro (central); Agente de Combate às Endemias (1); Agente Comunitário de Saúde – Microárea 05 – Bairro Centro (1); Agente Comunitário de Saúde – Microárea 08 – Distrito de Núcleo João Pinheiro (1); e Agente Comunitário de Saúde – Microárea 01 – Bairro Lagoinha.

O salário oferecido será no valor de R$2.424,00, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 17h do dia 21 de dezembro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Instituto Imeso. O valor da inscrição está fixado em R$100,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas nos dias 21 e 22 de janeiro de 2023.

O processo seletivo é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL nº 002/2022

