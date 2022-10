Prefeitura de Medeiros – MG divulga Concurso público: Até R$13 mil

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Medeiros divulgou abertura de novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 62 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de Assistente Educacional (6 vagas); Professor PI – Anos Iniciais (1 vaga); Técnico em Enfermagem (4 vagas); Técnico em Saúde Bucal (1 vaga); Psicólogo (3 vagas); Assistente Social (2 vagas); Auditor Fiscal (1 vaga); Coordenador Pedagógico (1 vaga); Dentista (1 vaga); Farmacêutico (1 vaga); Fisioterapeuta (2 vagas); Gari (2 vagas); Motorista (4 vagas); Operador de máquinas pesadas (2 vagas); Operário (6 vagas); Pedreiro (1 vaga); Monitor de Transporte escolar (4 vagas); Agente Comunitário de Saúde – zona urbana (7 vagas); Preparador Físico (1 vaga); Professor PII – Educação Física (1 vaga); Professor PII – Português (1 vagas); Auxiliar de informática (1 vaga); Secretaria Escolar (1 vaga); Fonoaudiólogo (1 vaga); Médico (1 vaga); Nutricionista (1 vaga); Agente Comunitário de Saúde – zona rural (2 vagas); e Agente de Combate às Endemias (3 vagas).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.244,02 a R$ 13.000,00 ao mês, por carga horária de 26 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 14 de novembro de 2022 (a partir as 9h) até as 15h59 do dia 14 de dezembro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora IBGP Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 55,00 a R$ 90,00, com possibilidade de solicitar a isenção entre o período de 14 de novembro de 2022 até às 15h59 do dia 17 de novembro de 2022, conforme edital.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, noções de informática, conhecimentos gerais e específicos.; mais prova de títulos, conforme critérios espeficados no edital. As avaliações serão aplicadas no dia 19 de fevereiro de 2023.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL nº 01/2022

