Prefeitura de Navegantes – SC abre Processo seletivo: Até R$4,4 mil

Edital oferece vagas de nível médio e superior na administração municipal

Em Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Navegantes abre edital de processo seletivo simplificado cujo objetivo é formar cadastro reserva em cargos de médio e superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Professor de Sala de Recursos Multifuncionais; Professor de Arte – Educação Básica; Professor de Séries/Anos Finais do Ensino Fundamental – Ciências; Professor de Séries/Anos Finais do Ensino Fundamental – Ensino Religioso; Professor de Séries/Anos Finais do Ensino Fundamental – História; Professor de Séries/Anos Finais do Ensino Fundamental – Inglês; Professor de Séries/Anos Finais do Ensino Fundamental – Língua Portuguesa; Professor de Séries/Anos Finais do Ensino Fundamental – Matemática; Professor – Educação Física – Educação Básica; Professor – Séries/Anos Iniciais do Ensino Fundamental; Professor de Educação Infantil;Professor de Séries/Anos Finais do Ensino Fundamental – Geografia; Especialista em Assuntos Educacionais – Administrador Escolar; Especialista em Assuntos Educacionais – Orientador Escolar; Especialista em Assuntos Educacionais – Supervisor Escolar; Agente de Educação; Instrutor de Informática; Monitor De Educação Infantil; Monitor De Transporte Escolar; Motorista de Transporte Escolar; Secretário Escolar; Intérprete de Libras; e Nutricionista.

Os salários oferecidos variam entre R$1.322,49 a R$4.497,79, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial da banca organizadora RBO Assessoria. A taxa de inscrição está fixo em R$28,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório); prova prática para alguns cargos; mais prova de títulos, conforme critérios especificados no edital. As avaliações serão aplicadas no dia 6 de novembro de 2022.

O processo seletivo é válido para o ano letivo de 2023, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL nº 022/2022

