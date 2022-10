Prefeitura de Painel – SC promove Concurso público com salário de até R$20,6 mil

Em Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Painel promove abertura de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 17 vagas em cargos de níveis alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de Nutricionista (1 vaga); Pedreiro (1 vaga); Técnico de Enfermagem (1 vaga); Agente Administrativo (2 vagas); Assistente Social (1 vaga); Ajudante de Serviços Públicos; Enfermeiro; Operador de Equipamentos; Professor Pedagogo; Eletricista (1 vaga); Médico (3 vagas); Médico Veterinário (1 vaga); Motorista (1 vaga); Psicólogo (1 vaga); Tratorista (1 vaga); Auditor Tributário (1 vaga); Auxiliar de Farmácia (1 vaga); e Carpinteiro (1 vaga).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração. Os salários oferecidos variam entre R$1.280,77 a R$ 20.638,98, por carga horária de 12 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 17h do dia 18 de outubro de 2022, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Acesse Concursos. Para os candidatos que não possuem acesso à internet, a Prefeitura Municipal de Painel disponibilizará local para realização da inscrição no seguinte endereço: Rua Basílio Pessoa, 36, Centro. O valor da inscrição oscila entre R$ 25,00 a R$ 100,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa; matemática; legislação; conhecimentos gerais; e conhecimentos específicos; mais prova prática e prova de títulos, conforme critérios especificados no edital. As avaliações serão realizadas no dia 13 de novembro de 2022.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

ADVOGADO: atuar em qualquer foro ou instância em nome do Município, nos feitos em que seja autor, réu, assistente ou oponente, no sentido de resguardar seus interesses; prestar assessoria jurídica às unidades administrativas da Prefeitura, emitindo pareceres sobre assuntos fiscais, trabalhistas, administrativos, previdenciários, constitucionais, civis, de família, da criança e do adolescente e outros, através de pesquisas da legislação, jurisprudências, doutrinas e instruções regulamentares; entre outros.

ASSISTENTE SOCIAL: coordenar a execução de programas, projetos e serviços sociais desenvolvidos pela Municipalidade; elaborar campanhas de prevenção na área da assistência social, em articulação com as áreas de saúde, educação, habitação, saneamento básico, meio ambiente, trabalho e renda; compor e participar de equipes multidisciplinares para a elaboração, coordenação e execução de programas, projetos e serviços nas áreas da saúde, educação, assistência social, habitação, saneamento básico, meio ambiente, trabalho e renda entre outros.

CIRURGIÃO DENTISTA: atender os alunos das escolas municipais e a comunidade, realizando tratamento curativo (restaurações, extrações, raspagens, curetagem subgengival e outros) e preventivo (aplicação de flúor, selantes, profilaxia e escovação diária); atender pacientes portadores de doenças específicas e gestantes; realizar atendimentos de urgência; entre outros.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 01/2022

