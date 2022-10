Prefeitura de Penedo antecipa ponto facultativo para o Dia do Servidor Público

Secom PMP

As comemorações alusivas ao Dia do Servidor Público, celebradas em 28 de outubro, foram antecipadas no município de Penedo para a próxima segunda-feira, 24.

A decisão que visa gerar economicidade, mantendo-se os serviços essenciais, constam no Decreto Municipal assinado pelo Prefeito Ronaldo Lopes nesta terça-feira, 18.

A antecipação do feriado, com o respectivo ponto facultativo, também é fundamentada na necessidade de promover atos administrativos que preservem a eficiência, ao tempo em que reduz gastos com o funcionamento de setores da Prefeitura de Penedo.

DECRETO MUNICIPAL N.º 804-2022.18.10 – PONTO FACULTATIVO SERVIDOR PÚBLICO – dv@-XXXVII