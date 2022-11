Prefeitura de Penedo apoia e orienta produção de leite de gado

Assistência por meio da Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola

Secom PMP

O governo Ronaldo Lopes mantém o apoio ao produtor rural de Penedo. Disponibilizando máquinas e assistência técnica especializada, o agricultor pode diversificar atividades, melhorando a produtividade com redução de custos.

O trabalho no campo desenvolvido por meio da Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola (Semada) também incentiva a bovinocultura de leite.

A equipe técnica da Semada arregaça as mangas e vai ao encontro do trabalhador rural, entre eles o ‘seu’ Assis, no povoado Ponta da Ilha, mostrando as vantagens do manejo por meio do rodízio de pasto para os animais.

Os espaços dos chamados piquetes foram demarcados na propriedade do produtor que tem um pequeno rebanho destinado à produção de leite.

“Nós também tiramos amostra de solo para avaliar a viabilidade do plantio de uma variedade de capim conhecida como curumim, altamente nutritiva e palatável, com cerca de 18% a 20% de proteína bruta, o que é essencial para o gado de leite”, informa Michel Douglas, técnico em agropecuária da Semada.

O diretor do Departamento de Projetos e Assistência Técnica da SEMADA , Genildo Gomes, informa que a secretaria está de portas abertas aos demais produtores da zona rural de Penedo interessados em receber a assistência.

“Basta vir até a secretaria para solicitar que nós iremos até a propriedade para fazer esse levantamento”, informa Genildo Gomes sobre o atendimento disponível de segunda à sexta, das 8h às 13 horas, na secretaria que funciona na Avenida Wanderley, ao lado da antiga unidade do Sesi.

Texto Fernando Vinícius

Vídeo Felipe Cavalcante