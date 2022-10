Prefeitura de Penedo avança com obras de pavimentação na Vila Santa Clara e bairro Castro Alves

Investimento melhora qualidade de vida em comunidades de baixa renda

Secom PMP

O Prefeito Ronaldo Lopes está desenvolvendo obras que melhoram a qualidade de vida da população de Penedo, com ações efetivas e inéditas para localidades formadas, em sua maioria, por famílias de baixa renda.

Com recursos do orçamento municipal e execução dos trabalhos a cargo da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSP), Ronaldo Lopes atende reivindicações antigas.

Em ritmo acelerado, ruas desprovidas de pavimentação ganham o investimento que também instala meio-fio e calçada, proporcionando mais conforto, segurança e direcionamento das chuvas para a rede de drenagem.

Com acompanhamento direto do Prefeito Ronaldo Lopes e do Secretário Ivo Costa, as obras seguem em ritmo acelerado no bairro Castro Alves, popular Bititinga, no Barro Duro – nas imediações do posto de saúde do Gabriel – e na Vila Santa Clara.

Zona Rural

A gestão Ronaldo Lopes também atende a zona rural, onde a Secretaria Municipal de Serviços Públicos trabalha rotineiramente na recuperação e manutenção das estradas vicinais.

Somente no mês de Setembro, a SEMSP melhorou a condição do tráfego de veículos em 98 quilômetros de acessos situados nos povoados Palmeira Alta, Espigão, Imbira I, II e III, Prosperidade, Santa Margarida, Conrado I e II, Chã da Lagoa, Pescoço, Tabuleiro, Marizeiro, Tapera, Ponta Mofina, Ilha das Canas, Embrapa e Cooperativa.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte