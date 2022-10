Prefeitura de Penedo disponibiliza passe livre nos ônibus coletivos no segundo turno das eleições

Ação foi tomada para diminuir o número de abstenções nas eleições que acontecem nesse domingo (30).

SECOM/PMP

A gestão Penedo Crescendo Com Seu Povo irá disponibilizar, de forma gratuita, passagem no transporte coletivo durante o dia em que ocorre o processo eleitoral que irá eleger governador e presidente da república para o próximo quadriênio. A medida foi tomada para garantir o comparecimento de eleitores nestas eleições, já que no segundo turno tende a aumentar as abstenções.

De acordo com a SMTT, a linha Circular 02 funcionará de hora em hora, até às 18h. O primeiro ônibus sairá às 06h05 do Comércio de Penedo em direção à Avenida Getúlio Vargas e Rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves, seguindo pela Travessa Castro Alves e passando em frente a Rádio Grande Rio FM, Rua João Ramalho, Gabriel, Rua Nova, tomando sentido do Supermercado Super 15.

A linha Circular 2 segue ainda pela Rua da Aurora, pegando a Rod. Engenheiro Joaquim Gonçalves, rotatória do Bom Jesus, entrando ao lado da Honda Dismoto, sentido Bairro Dr. Raimundo Marinho, Conjunto São José, Vale do São Francisco e depois Rosete Andrade.

Fazendo o retorno, o trajeto é o seguinte: Conjunto Dom Constantino, voltando pela Rod. Eng. Joaquim Gonçalves, rotatória de Bom Jesus, Avenidas Antônio Cândido Toledo e Wanderley, entrando ao lado do Super 15 e seguindo pela Ruas Nova e João Ramalho, Av. Getúlio Vargas, com o ponto final no comércio.

ZONA RURAL

Além da cidade, a Prefeitura de Penedo também manterá gratuito o transporte na Zona Rural. Serão 32 ônibus a serviço da Justiça Eleitoral para o transporte dos eleitores nos povoados de Penedo.