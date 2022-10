Prefeitura de Penedo publica PDV dos servidores do SAAE no Diário Oficial

Prefeito Ronaldo Lopes elaborou o plano mais favorável para servidores do serviços autônomos dos municípios de Alagoas

Secom PMP

O Plano de Desligamento Voluntário (PDV) para o pessoal efetivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) da Prefeitura de Penedo está publicado no Diário Oficial do Município nesta quinta-feira, 20.

A oficialização do PDV do SAAE é consequência do diálogo aberto pelo Prefeito Ronaldo Lopes com os servidores da autarquia, vereadores e os sindicatos que representam trabalhadores estatutários e celetistas.

Prefeito Ronaldo Lopes apresenta proposta de PDV aos servidores do SAAE

O entendimento resultou em avanços para os trabalhadores e trabalhadoras, especialmente aos que reivindicaram a instituição do PDV para encerrar o vínculo com a administração pública, recebendo a devida indenização trabalhista.

Para o servidor estatutário efetivo, o valor a ser pago equivale ao total de 70 salários e para o celetista concursado estabilizado e concursado a soma de 50 salários, tendo como referência para o cálculo o vencimento pago em agosto deste ano, com exceção do que for referente a 13º salário ou férias.

Quem quiser aderir ao PDV, deve fazer no prazo de 90 dias, contados a partir de hoje. Vencido esse prazo, o Plano de Desligamento Voluntário do SAAE continua em aberto, com redução do valor da indenização proporcional ao tempo da solicitação formal do PDV.