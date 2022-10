Prefeitura de Pindamonhangaba – SP divulga Processo seletivo

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba divulgou abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado cujo objetivo é o preenchimento de 108 vagas em cargos de nível médio e superior na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de Educador Social (5 vagas); Assistente Social (1 vaga); Médico do Trabalho (1 vaga); Professor de Educação Básica – Ensino Infantil /Fundamental (95); Auxiliar em Saúde Bucal (2 vagas); Agente Comunitário de Saúde (2 vagas); e Agente Controle Vetor (2 vagas).

Os salários oferecidos variam entre R$2.185,71 a R$9.918,89, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 3 de novembro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da Fundação Vunesp. O valor da inscrição oscila entre R$67,90 a R$98,80.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa; matemática; noções de informática; e conhecimentos específicos; mais curso de formação na área pleiteada. As avaliações serão aplicadas no dia 11 de dezembro de 2022.

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: Utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade de sua atuação; Executar atividades de educação para a saúde individual e coletiva; Registrar, para controle das ações de saúde, nascimentos, óbitos, outros agravos à saúde; Estimular a participação da comunidade nas políticas públicas como estratégia da conquista de qualidade de vida; Realizar visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família; entre outras atividades.

AGENTE DE CONTROLE VETOR: Fazer visita casa a casa quando indicado; Realizar atividades educativas e de orientação à população; Elaborar os mapas diários de trabalho; Realizar outras tarefas quando solicitado pelo supervisor de área; Participar de treinamentos e eventos educativos com a comunidade; Manter contato com o público e atender os interessados nos assuntos que tenham pertinência com suas atribuições; entre outras atividades.

ASSISTENTE SOCIAL: Formular e implementar programas de trabalho, referentes ao serviço social e fiscalizar sua execução; Realizar e interpretar pesquisas sociais, estudar e diagnosticar; Acompanhar e avaliar periodicamente projetos desenvolvidos, visando sua eficiência e eficácia; Orientar e coordenar os trabalhos de encaminhamento de pacientes a hospitais; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 001/2022

