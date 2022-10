Prefeitura de Salvador oferece vagas para médicos psiquiatras

Foto: Bruno Concha / Secom

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) segue com 20 vagas abertas para contratação imediata de médicos psiquiatras, para atuação nos Centros de Atenção Psicossocial e de Saúde Mental (Caps) de Salvador.

Os profissionais serão contratados mediante regime pessoa jurídica (PJ) e, do total, quatro vagas são destinadas exclusivamente para o Centro de Saúde Mental Rubin de Pinho, no Bonfim.

A inscrição deve ser feita através do site da Secretaria Municipal de Saúde. Ao abrir o link, aparecerá o título “Chamamento Público – SMS 013/2019” e, na parte inferior, clicar em “Realizar Inscrição”, preenchendo os campos obrigatórios. As dúvidas podem ser solucionadas através da Comissão Permanente de Licitação (Copel/SMS), no telefone (71) 3202-1091 ou pelo site da SMS.

Leia mais sobre Empregos no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.