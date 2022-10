Prefeitura de São Bernardino – SC abre Concurso público: Até R$17 mil

Localizado a 634 km da capital Florianópolis/SC, a Prefeitura Municipal de São Bernardino abre novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 13 vagas em cargos de níveis alfabetizado, fundamental, médio e superior na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de Farmacêutico (1 vaga); Fonoaudiólogo (1 vaga); Médico (1 vaga); Motorista (1 vaga); Professor de Informática (1 vaga); Professor de Inglês (1 vaga); Agente Administrativo; Articulador Cultural (1 vaga); Assistente Administrativo; Assistente Social e Educacional (1 vaga); Odontólogo; Operador I (1 vaga); Pedagogo; Professor de Educação Física e Dança (1 vaga); Auxiliar de Serviços Gerais (1 vaga); Auxiliar de Administração (1 vaga); e Enfermeiro; Engenheiro Civil (1 vaga).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.400,00 a R$ 17.000,00, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 16 de novembro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora GS Assessoria e Consultoria. O valor da inscrição oscila entre $ 50,00 a R$ 150,00, com possibilidade de solicitar a isenção até o dia 24 de outubro de 2022, conforme edital.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 40 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, informática básica, conhecimentos gerais e atualidades, matemática e conteúdo específico do cargo; prova prática para alguns cargos; mais prova de títulos, conforme critérios especificados no edital. As avaliações serão aplicadas no dia 11 de dezembro de 2022.

O concurso é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: 1 – Auxiliar na manutenção das instalações, mobiliários e equipamentos do órgão; 2 – executar trabalhos braçais; 3 – executar serviços de limpeza nas dependências internas e externas do órgão, jardins, garagens e seus veículos; 4 – executar os serviços auxiliares de limpeza, manutenção, revisão e acondicionamento das peças e lubrificação das máquinas; 5 – Acompanhar serviços de recuperação e manutenção das ruas e rodovias municipais e executar serviços de retirada de pedras e materiais diversos; entre outras atividades.

AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO: 1 – Executar serviços de digitação e lançamentos em geral. 2 – Atender usuários do serviço público. 3 – Transcrever atos oficiais. 4 – Preencher formulários, fichas, cartões e outros. 5 – Codificar dados e documentos. 6 – Preparar índices de fichários, mantendo-os atualizados. 7 – Providenciar material de expediente. 8 – Confeccionar relatório de serviços diversos; entre outras atividades.

AGENTE ADMINISTRATIVO: 1 – selecionar, organizar e manter atualizados, arquivos, cadastros e fichas funcionais. 2 – prestar auxílio á toda atividade técnica, desenvolvida na sua área de atuação. 3 – organizar e controlar os serviços de recepção, encaminhamento de documentos e correspondência em geral. 4 – controlar e arquivar publicações oficiais. 5- orientar e elaborar a classificação, codificação, catalogação e tramitação de papéis e documentos sob sua responsabilidade; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 01/2022

